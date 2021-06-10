В Твери высажено 2 200 квадратных метров цветников

Предприятие приглашает работников для благоустройства города Фото: администрация Твери

В Твери МБУ "Зеленстрой" продолжает покос травы и сезонные работы по озеленению парков, скверов и видовых мест.

За минувшую неделю трава скошена на площади свыше 103 тыс. кв. метров: набережной Степана Разина, сквере у Речного вокзала, бульваре Цанова, у Обелиска Победы и других территориях.

Высажено 2200 кв. метров цветников: на Смоленском захоронении, в скверах на проспекте Калинина, на площади «Договор тысяч», на улице Кирова (у памятника экипажу Степана Горобца), на Тверской площади, в сквере Крылова, в зелёных зонах на улице Односторонней и у въездного знака в Пролетарский район, «Павлин» на Волоколамском проспекте, у памятника Афанасию Никитину и Речного вокзала. Начата установка вертикальных конструкций.

В связи с увеличением объёмов работ МБУ «Зеленстрой» приглашает на работу водителей автовышки, рабочих на покос газонов, стрижку кустарника, высадку цветников и др. Информация о вакансиях по телефону: (4822) 58-57-81.