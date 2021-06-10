В Тверской области ушла из жизни ветеран прокуратуры Пелагея Макарова

Службе в прокуратуре Пелагея Макарова посвятила более 30 лет Фото: прокуратура Тверской области

9 июня 2021 года после тяжелой продолжительной болезни ушла из жизни ветеран прокуратуры бывший прокурор отдела по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов прокуратуры Тверской области советник юстиции Пелагея Николаевна Макарова. Некролог опубликован на официальном сайте ведомства.

Пелагея Николаевна родилась в 1935 году в деревне Глазово Ржевского района. Окончила Всесоюзный юридический заочный институт. Профессиональную деятельность начала стажером в прокуратуре Новопромышленного района прокуратуры Калининской области. Службе в прокуратуре Пелагея Макарова посвятила более 30 лет. Работала помощником прокурора Заволжского района, прокурора и старшего прокурора отдела общего надзора, старшего прокурора отдела по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов. В 1996 году вышла на пенсию.

- Её отличали отзывчивость, порядочность, исполнительность. За примерное исполнение служебного долга Пелагея Николаевна поощрялась Генеральным прокурором СССР, прокурором области. За безупречную службу награждена медалью «Ветеран прокуратуры», а также носила почетное звание «Ветеран труда», - написано в некрологе.

Прощание с Пелагеей Макаровой состоится 11 июня в морге горбольницы №6 в 14:00.