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Общество10 июня 2021 19:22

Фестиваль красок состоится в тверском парке Победы

На яркий праздник горожан приглашают 13 июня
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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Можно принести свои краски или купить их прямо на месте.

Можно принести свои краски или купить их прямо на месте.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Твери 13 июня (в воскресенье) состоится фестиваль красок. Праздник организуют в парке Победы. Начнётся мероприятие в 18:00.

Как сообщают организаторы, можно принести свои краски или купить их прямо на месте - в парке Победы.

Всевозможные фестивали красок в нашей стране стали модными в последнее десятилетие. История таких праздников идёт из Индии, фестивалем красок Холи там ежегодно отмечают приход весны. Люди веселятся, танцуют и обсыпают друг друга безопасными порошковыми красками. В Твери подобные праздники регулярно организуют в конце весны и летом - в тёплую погоду.