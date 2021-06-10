Фестиваль красок состоится в тверском парке Победы

Можно принести свои краски или купить их прямо на месте. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Твери 13 июня (в воскресенье) состоится фестиваль красок. Праздник организуют в парке Победы. Начнётся мероприятие в 18:00.

Как сообщают организаторы, можно принести свои краски или купить их прямо на месте - в парке Победы.

Всевозможные фестивали красок в нашей стране стали модными в последнее десятилетие. История таких праздников идёт из Индии, фестивалем красок Холи там ежегодно отмечают приход весны. Люди веселятся, танцуют и обсыпают друг друга безопасными порошковыми красками. В Твери подобные праздники регулярно организуют в конце весны и летом - в тёплую погоду.