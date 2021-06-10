В Тверскую область завезли 13 200 доз вакцины против коронавируса

Новая партия вакцины поступила в регион Фото: ПТО

В Тверскую область поступила новая партия вакцины от коронавируса – 13 200 доз. На 9 июня прививку сделали 142 171 человек – это 96,9% от общего количества вакцины, поступившей в регион.

В Верхневолжье открыты и ежедневно работают 54 пункта, действующих на базе медицинских учреждений и крупных торговых центров.

Без предварительной записи прививку можно сделать в торговых центрах Твери - ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и торговом центре «Вавилон».

Для вакцинации в медицинских учреждениях осуществляется запись по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru либо по телефонам прививочных пунктов, в МФЦ.