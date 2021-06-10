С начала года в Тверской области картофель подорожал на 83%

Цены на картофель растут быстрее, чем он сам. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За пять месяцев 2021 года в Тверской области больше всего выросли цены на плодоовощную продукцию. Так, картофель подорожал на 83,4% (в мае по отношению к декабрю 2020-го), овощи – на 22,5%, фрукты и цитрусовые – на 3,6%.

Цены на колбасы, консервы, макароны, молоко, хлеб, алкоголь, сладости, сахар, крупы и муку росли не так существенно, это товары стали дороже на а 0,3 – 5,0% . На 5,6 – 14,1% подорожали за указанный период масло и жиры, птица и мясо.

Дешевели яйца (6,1%), творог (1,5%), чай (0,9%), кофе и безалкогольные напитки (0,7%), сыры (0,6%).

Из непродовольственных товаров быстрее всего росли цены на стройматериалы (14,6%), корма для животных (6%), мебель (5,8%), и бензин (3,3%). Подешевела детская одежда (7,3%).