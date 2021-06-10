В Тверской области у должницы конфисковали машину стоимостью 240 тысяч рублей

В Тверской области у женщины, взявшей кредит, конфисковали машину стоимостью 240 тысяч рублей. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Торопецкий районный суд рассмотрел дело в отношении жительницы Торопца, которая взяла кредит на сумму 273 782 рубля 61 копейка на покупку Chevrolet Aveo. Потребительница должна была постепенно выплачивать сумму займа, но не делала этого.

Банк обратился в суд. Судебная инстанция удовлетворила требования финансовой организации. Купленный автомобиль будут продавать на торгах. Начальная его цена будет 240 тысяч рублей.