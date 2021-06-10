В Твери руководитель транспортного предприятия обжалует арест

В Твери и.о. гендиректора «ПАТП-1» Сергей Булычев будет обжаловать арест. Фото: Степан КАМЕНЕВ

В настоящее время исполняющий обязанности гендиректора «ПАТП-1» Сергей Булычев находится под стражей. Он пал под подозрение в получении взятки.

Сейчас менеджер подал апелляцию на постановление Московского районного суда Твери. По решению служителей фемиды он должен находиться под стражей до 26 июля 2021 года.

Сергей Булычев возглавил автотранспортное предприятие в сентябре 2019 года. Предыдущим руководителем три года был Артур Сычёв. Ныне он работает в системе Росгвардии и заседает в Гордуме.