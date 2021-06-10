Три детских сада продолжают строить в Твери

В Твери продолжается строительство трех детских садов Фото: администрация Твери

В Твери продолжается строительство детских садов в микрорайонах «Южный», «Чайка» и в посёлке Вагонников. Работы ведутся в рамках национального проекта «Демография», процес контролируется департамент ЖКХ, жилищной политики и строительства администрации города.

Так, детский сад на улице Левитана рассчитан на 190 мест. Здесь пока заливают перекрытие подвального этажа, начаты работы по устройству тепловых сетей.

Детский сад на улице Склизкова - тоже на 190 мест. Возведены три этажа, начинаются облицовочные и отделочные работы. Сдать объект подрядчик планирует до конца 2021 года.

На улице Планерной детский сад на 150 мест почти достроили. Там уже оформляют коридоры, идёт приёмка готовых помещений, снаружи здания ведётся прокладка сети ливневой канализации.

- Ежегодно мы открываем новые учреждения, вводим новые места в детских садах и школах. Особое внимание уделяется быстрорастущим микрорайонам, куда в основном переезжают семьи с детьми, - отметил глава Твери Алексей Огоньков.