Жителей Твери приглашают позаниматься спортом и перекусить на набережной Степана Разина

Жителей Твери приглашают на спортивный фестиваль
Фото: Михаил ФРОЛОВ
12 и 13 июня в Твери на набережной Степана Разина в рамках общегородского спортивного фестиваля "Движение", на участке от улицы Андрея Дементьева до Свободного переулка и по Свободному переулку до улицы Советской, будут организованы спортивные мероприятия и открыты торговые ряды.
Для движения автомобилей проезжая часть будет закрыта.
Для горожан профессиональные тренеры проведут бесплатные занятия по групповым программам.
12 июня:
10:00 - Stretch
11:00 - Athletic body
11:00 - 17:00 Экспресс-выставка Александры Засядько (пергола)
12:00 - 14:00 Мастер-класс в технике аппликация (пергола).
13 июня:
11:00 - Зумба
12:00 - 13.00 Stretch.
12 и 13 июня с 10:00 утра до 19:30 вечера на набережной будут работать уличные кафе в стиле «Street-Food» и ярмарка.