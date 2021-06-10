Жителей Твери приглашают позаниматься спортом и перекусить на набережной Степана Разина

Жителей Твери приглашают на спортивный фестиваль Фото: Михаил ФРОЛОВ

12 и 13 июня в Твери на набережной Степана Разина в рамках общегородского спортивного фестиваля "Движение", на участке от улицы Андрея Дементьева до Свободного переулка и по Свободному переулку до улицы Советской, будут организованы спортивные мероприятия и открыты торговые ряды.

Для движения автомобилей проезжая часть будет закрыта.

Для горожан профессиональные тренеры проведут бесплатные занятия по групповым программам.

12 июня:

10:00 - Stretch

11:00 - Athletic body

11:00 - 17:00 Экспресс-выставка Александры Засядько (пергола)

12:00 - 14:00 Мастер-класс в технике аппликация (пергола).

13 июня:

11:00 - Зумба

12:00 - 13.00 Stretch.

12 и 13 июня с 10:00 утра до 19:30 вечера на набережной будут работать уличные кафе в стиле «Street-Food» и ярмарка.