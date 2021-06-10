В правительстве Тверской области обсудили меры поддержки предпринимателей

В правительстве обсудили вопросы поддержики бизнеса Фото: ПТО

10 июня на заседании правительства Тверской области, которое проводит губернатор Игорь Руденя, рассмотрен ход реализации в регионе нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства и планы по развитию мер господдержки бизнеса в регионе.

- В прошедшем году малый и средний бизнес получил беспрецедентные меры государственной поддержки. Благодаря решениям Президента и Правительства Российской Федерации, а также дополнительным мерам со стороны Правительства Тверской области была обеспечена стабильная деятельность предприятий, сохранение рабочих мест, – отметил Игорь Руденя.

Более 7000 субъектов малого и среднего предпринимательства Тверской области воспользовались в 2020 году мерами государственной поддержки. Был предоставлен 341 заём на общую сумму 590 млн рублей.

Фондом содействия предпринимательству одобрено 92 поручительства, привлечено свыше 2 млрд рублей средств коммерческих банков.

Действует система льготных займов по программе «Оборотный капитал». Фондом развития промышленности Тверской области предприятиям одобрено 23 займа на сумму почти 400 млн рублей.