В Заволжском районе Твери торговали розами без документов

Розы без документов сняты с продажи Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям

В Заволжском районе Твери сотрудниками отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям были выявлены факты нарушения обязательных требований законодательства в области семеноводства сельскохозяйственных растений.

Гражданин торговал саженцами роз без документов, подтверждающих их сортовые и посадочные качества.

Виновник привлечен к административной ответственности. Саженцы сняты с реализации.