За неделю жители Тверской области перевели мошенникам 11 миллионов рублей

Граждане перевели мошенникам 11 млн рублей Фото: Александр Новиков

Полицейские Тверской области продолжают расследовать уголовные преступления, связанные с телефонными мошенничествами. На минувшей неделе в ведомство поступило 24 заявления от граждан. Доверчивые люди перевели мошенникам 11 392 819 рублей.

- В большинстве случаев телефонные мошенники представлялись сотрудниками банков. Под предлогом заморозки подозрительного денежного перевода, возврата ошибочно списанной суммы, разблокировки счета, получения кредита на выгодных условиях, компенсации или бонусов злоумышленники узнавали данные банковской карты собеседника, - рассказали в полиции.

После того, как деньги были получены злоумышленниками, связь прерывалась.

Так, 29-летний житель Московского района Твери после неудачных попыток инвестировать свои сбережения лишился 3 800 000 рублей, а 62-летняя жительница Центрального района отправила миллион на "безопасные счета". Ещё один пенсионер перевёл лжебанкирам 952 тысячи рублей.

По статье "Мошенничество" возбуждены и расследуются уголовные дела.

Полицейские призывают граждан быть бдительнее и не сообщать данные банковских карт и счетов третьим лицам.