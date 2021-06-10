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Туризм10 июня 2021 12:44

800 километров по воде: в Тверской области стартует экспедиция "Перешагни Волгу"

Участники проедут по городам Верхневолжья
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Участникам предстоит пройти более 800 километров по воде

Участникам предстоит пройти более 800 километров по воде

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

С 10 по 14 июня в Тверской области состоится ежегодная экспедиция "Перешагни Волгу". Участникам предстоит пройти более 800 километров по воде.

Экспедиция стартует 10 июня в 19:00 от городского сада в Твери.

Ее цель – показать мультиформатность активных маршрутов по Тверской области с возможностью совмещать трековые экологические тропы разной сложности и комфортный отдых. Участники поедут в экстремальный тур "Чапаевская горка" на джипах, поднимутся на воздушном шаре, на sup-бордах проедут с экскурсией по Твери, посетят "Троицкие гуляния" в Василево, а в Торжке попоробуют пожарские котлеты.

- Туризм – один из драйверов Верхневолжья, возможность пропагандировать тверские традиции и культуру. Нам есть, что показать, и есть, чем гордиться, – считает губернатор Игорь Руденя.

В соцсетях запущен челлендж "А ты уже Перешагнул Волгу?". До 1 сентября отправляйте свои фотографии с путешествий по Волге и выигрывайте призы.