Жительница Твери пришла на свидание, а кавалер избил ее и отобрал телефон

Злоумышленника задержали на трассе М-10 Фото: архив "КП"

Избитую женщину обнаружили на обочине дороги в поселке Заволжский сотрудники ДПС ГИБДД УМВД России по Тверской области. Потерпевшая находилась в тяжелом состоянии, но смогла рассказать о произошедшем.

Выснилось, что пострадавшая познакомилась с мужчиной, который пригласил её в гости к своей родственнице, проживающей в посёлке Заволжский. Женщина приехала, ухажер ее встретил и на безлюдной дороге избил, отобрал телефон, деньги и золото.

Автоинспекторы вызвали на место происшествия бригаду скорой медицинской помощи и следственно-оперативную группу. Подозреваемого задержали на 184-м километре трассы М-10.

Ранее 37-летний мужчина, житель Краснодарского края, был судим. По статье "Разбой" на него завели уголовное дело и посадили в изолятор временного содержания.

Ведётся следствие.