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Общество10 июня 2021 10:20

Жители Твери могут бесплатно сделать тест на ВИЧ

Всероссийская акция "Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021" проходит в трех городах
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Тест на ВИЧ всем желающим сделают бесплатно Фото: минздрав Тверской области

Тест на ВИЧ всем желающим сделают бесплатно Фото: минздрав Тверской области

10 июня в Твери будет проходить Всероссийская акция "Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021". Передвижная лаборатория будет работать на улице Трехсвятской, д.6, к.1 (пешеходная зона за ТРЦ "Олимп" - у мультимедийного экрана).

Любой желающий за 15 минут сможет бесплатно и анонимно пройти тест на ВИЧ и получить ответы на вопросы, связанные с профилактикой ВИЧ/СПИДа.

Жителям расскажут о заболевании, помогут оценить персональные риски, напомнят о мерах защиты.

Время работы лаборатории с 12:00 до 18:00.