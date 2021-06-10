13-летнего подростка отстранили от управления мотоциклом в Тверской области

Подростка на мотоцикле остановили в Калининском районе Фото: ОГИБДД ОМВД России по Калининскому району

Сотрудники Госавтоинспекции Калининского района 8 июня, в рамках профилактического мероприятия "Мототехника", остановили подростка на мотоцикле.

13-летний парень катался по Центральной улице в деревне Никулино.

- Несовершеннолетний был отстранен от управления транспортным средством. В отношении водителя вынесено определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, в связи с недостижением возраста привлечения к административной ответственности, - рассказали в Госавтоинспекции.

Информация о нарушителе будет направлена в ОПДН для решения вопроса о постановке несовершеннолетнего на профилактический учет.