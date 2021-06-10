В Тверской области обезвредили артиллерийский снаряд

Снаряд обезвредили в Торопецком районе Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

9 июня группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области обезврежен взрывоопасный предмет времён Великой Отечественной войны. 152-мм артиллерийский снаряд нашли в Торопецком районе, в деревне Песчаха.

ГУ МЧС России по Тверской области напоминает, что при обнаружении взрывоопасного предмета, необходимо отойти от него на безопасное расстояние, предупредить окружающих об опасности, сообщить о находке в полицию по телефону «02» или в единую службу спасения по телефону «101» и «112».