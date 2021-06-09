Общественная палата РФ встала на защиту семьи в Твери, которая может лишиться части дома

Этому домовладению грозит урезание. Фото: Александр ЖМУЛИН

В Твери на Полевом проезде в Мамулино, в неприятную ситуацию попали супруги и их взрослая дочь.Чиновники требуют от них снести часть участка с домом, при этом угрожая немалыми штрафами. Сегодня на помощь гражданам пришла Общественная палата РФ.

Хозяин дома (в долях с женой и дочерью) приобрел участок с домом на законных основаниях еще в 2010 году. Спокойно жил с семьей. Но через десять лет сотрудники Управления Росреестра по Тверской области после неожиданной проверки выявили, что его участок заходит за "красные линии". Чиновники предписали снести часть участка и дома.

Сейчас идет судебный процесс...

9 июня на место, чтобы помочь хозяевам дома, приехали представители Общественной палаты РФ. Прибыли и представители областного Управления Росеестра, городской администрации и Главного управления архитектуры Тверской области.

В итоге у хозяев дома и участка появилась надежда на хороший исход дела...

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