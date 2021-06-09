В Тверской области за сутки выявлено 80 заболевших коронавирусом

В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом Фото: ПТО
В Тверской области с начала пандемии, по данным на 9 июня, выявили 42 832 случая заражения COVID-19. За сутки заразились 80 человек.
Выздоровели 40 130 жителей региона (+61 за сутки).
Изолировано 1605 больных (+14).
Умерло 1097 человек (+5 за сутки).
Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 13 939 заболевших (+21 за последние сутки).
Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19 в регионе:
Конаковский район – 3118 (+8),
Ржев – 2338 (+1),
Вышневолоцкий городской округ – 2273 (+4),
Калининский район – 1766 (+3),
Кимры – 1685 (0),
Торжок – 1659 (0),
Бологовский район – 1077 (+1).
Прививку от коронавируса сделали 140 205 человек, за последние сутки – 1 155 человек.