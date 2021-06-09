В Тверской области за сутки выявлено 80 заболевших коронавирусом

В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом Фото: ПТО

В Тверской области с начала пандемии, по данным на 9 июня, выявили 42 832 случая заражения COVID-19. За сутки заразились 80 человек.

Выздоровели 40 130 жителей региона (+61 за сутки).

Изолировано 1605 больных (+14).

Умерло 1097 человек (+5 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 13 939 заболевших (+21 за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19 в регионе:

Конаковский район – 3118 (+8),

Ржев – 2338 (+1),

Вышневолоцкий городской округ – 2273 (+4),

Калининский район – 1766 (+3),

Кимры – 1685 (0),

Торжок – 1659 (0),

Бологовский район – 1077 (+1).

Прививку от коронавируса сделали 140 205 человек, за последние сутки – 1 155 человек.