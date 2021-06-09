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Общество9 июня 2021 21:39

Жителей Тверской области приглашают принять участие в конкурсе семейных историй

Конкурс «Откровенно о семейном счастье» проводится в преддверии Дня семьи, любви и верности
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Конкурс к Дню семьи объявлен в Тверской области

Конкурс к Дню семьи объявлен в Тверской области

Фото: Евгения ГУСЕВА

День семьи, любви и верности отмечается 8 июля. В преддверии праздника в Тверской области объявлен конкурс «Откровенно о семейном счастье».

Для участия до 6 июля необходимо прислать почту minsemya@yandex.ru или личными сообщениями в группу «Тверская семья» Вконтакте семейные фото и рассказ о семье с пометкой «Откровенно о семейном счастье».

В тексте письма или сообщения необходимо указать личные данные (Ф.И.О. отправителя, адрес и контактный телефон).

Финалистов определит жюри. С 8 по 12 июля из 10 кандидатов на победу народным голосованием выберут трех победителей. Они получат памятные подарки.