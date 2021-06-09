Жителей Тверской области приглашают принять участие в конкурсе семейных историй

Конкурс к Дню семьи объявлен в Тверской области Фото: Евгения ГУСЕВА

День семьи, любви и верности отмечается 8 июля. В преддверии праздника в Тверской области объявлен конкурс «Откровенно о семейном счастье».

Для участия до 6 июля необходимо прислать почту minsemya@yandex.ru или личными сообщениями в группу «Тверская семья» Вконтакте семейные фото и рассказ о семье с пометкой «Откровенно о семейном счастье».

В тексте письма или сообщения необходимо указать личные данные (Ф.И.О. отправителя, адрес и контактный телефон).

Финалистов определит жюри. С 8 по 12 июля из 10 кандидатов на победу народным голосованием выберут трех победителей. Они получат памятные подарки.