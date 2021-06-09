О высокой пожарной опасности предупредило МЧС Тверской области

В Вышневолоцком городском округе объявлена высокая пожарная опасность Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
ГУ МЧС России по Тверской области опубликовало экстренное предупреждение о высокой пожарной опасности в Вышневолоцком городском округе в период с 9 по 11 июня.
Жителям напомнили, что запрещено жечь траву и костры в лесу, бросать горелые спички.
Также, ведомством объявлено штормовое предупреждение. До конца суток 9 июня в отдельных районах пройдут дожди с грозами и сильным ветром.
Будьте внимательны и осторожны! При возникновении чрезычайной ситуации звоните по телефону 01, с сотового телефона – 101, 112.