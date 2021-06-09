В Тверской области районную больницу в Кимрах ждут большие преобразования

Кимрскую ЦРБ капитально отремонтируют. Фото: ПТО

9 июня губернатор Игорь Руденя обсудил с областными чиновниками планы по созданию на базе Кимрской центральной районной больницы медицинского комплекса с двумя центрами. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Во-первых, ЦРБ ждет капремонт.

Во-вторых, объединение многопрофильного стационара с операционной и взрослой и новой детской поликлиниками. Строительство последней должно начаться в этом году.

В-третьих, на территории больницы планируется открыть центр амбулаторной онкологической помощи и первичный сосудистый центр на 60 мест.

Работы по капремонту запланированы на начало 2022 года, завершение - к концу 2024 года.