В Тверской области перед судом предстанет отцеубийца

В Тверской области будут судить убийцу отца, приехавшего из Рязани. Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Кимрах закончилось расследование в отношении жителя подмосковного города, которого подозревают в убийстве отца. Рязанца уже судили до этого.

По данным следствия, в июне 2020 года 33-летний мужчина, находясь в гостях у отца в деревне Слободище Кимрского района, во время ссоры два раза ударил молотком по голове и шее 64-летнего отца. Дело происходило во время пьянки. От полученных травм раненый скончался на месте.

Сын испугался наказания, спрятал труп в подпол дома, а затем уехал из Тверского региона. Но подозреваемого задержали.

Следователи собрали достаточно доказательств. Житель Рязани пойдёт под суд.