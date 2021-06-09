Национальный гимн а-капелла исполнит хор из 120 человек в честь Дня России в Твери

Также планируется, что участники акции создадут «живой» триколор. Фото: Анастасия ЖУКОВА

«Мое поколение – Россия!» - акция с таким названием состоится в Твери 12 июня. На площади Славы в 10:00 соберутся участники творческих коллективов, общественных организаций, молодёжных и патриотических объединений Тверской области.

Сводный хор состоящий более чем из 120 вокалистов исполнит Гимн России. Споют а-капелла, то есть без инструментального сопровождения.

По информации областного правительства, также планируется, что участники акции, облачённые в одежду цветов государственного флага России создадут «живой» триколор.