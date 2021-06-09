В Тверской области поймали 32-летнего мужчину на угнанной машине

В Тверской области поймали 32-летнего ранее судимого мужчину на чужой машине. Фото: пресс-служба ГИБДД.

В Торжке в «дежурную часть» обратился 52-летний житель Московской области по поводу того, что пропал автомобиль, на котором он приехал в гости в Тверской регион. Машина стоит около 500 тысяч рублей.

Ориентировку разослали всем нарядам полиции. По горячим следам сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль на 182-м километре трассы М-10. За рулём был 32-летний житель Твери. Его уже судили до этого.

В содеянном правонарушитель сознался. Возбуждено уголовное дело. Транспортное средство в целости и сохранности вернули владельцу.