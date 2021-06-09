Взрывоопасный снаряд нашли в Зубцовском районе Тверской области

Минометная мина обезврежена в Зубцовском районе Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

8 июня группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области в деревне Борщево Зубцовского района был найден взрывоопасный снаряд времён Великой Отечественной войны - 82 мм минометная мина.

Военный "трофей" обезврежен.

МЧС напоминает жителям региона, что при обнаружении взрывоопасного предмета, нужно отойти на безопасное расстояние и не предпринимать никаких действий по самостоятельному обезвреживанию, предупредить об опасности окружающих, сообщить о находке в службу спасения по телефону «101» и «112».