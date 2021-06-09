На пересечении улиц Брагина и Ефимова не работает светофор

В центре Твери отключен светофор Фото: Евгений СВЕТЛЫЙ

В центре Твери не работает светофор на пересечении улиц Брагина и Ефимова. Отключение продлится до 14:00 дня 9 июня.

В настоящее время на участке специалистами МУП "Тверьгорэлектро" проводятся плановые работы на электросетях.

Согласно графику, электричества 9 июня также не будет по адресам: пер. Трудолюбия, д. 4к.1, к.2, к.3, д.6, наб. Р. Тьмаки, д.1а-9, ул. Брагина, д.1а, д.4, ул. Революционная, д.1-7, д.6-14.

В Московском районе с 12:00 до 13:00 по адресам: пр-д Линейный 2, д.1-39, д.2-36, пр-д Линейный 1, д.1-19, д.2-16, ул. Линейная, д.46-58, шос. Бурашевское, д.28-34, д.13-41, ул. Крупской, д.25-59, д.22-44, ул. Тургенева, д.19-55, д.16-54, ул. Кима, д.42-60, д.33-49, ул. Островского, д.34-56, д.29-47, ул. Загородная, д.23-35, д.28-42, п-д Южный 3, д.1/25-15, д.2/27-16, п-д Южный 4, д.1/31-5, д.2/33-6, ул. М. Ульяновой, д.32-38, д.35-61.