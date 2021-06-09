В Тверской области женщина убила мужа и пришла с повинной

Подозреваемую заключили под стражу Фото: Евгения ГУСЕВА

В Тверской области следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство" в отношении жительницы Бежецкого района.

Вечером, 5 июня, в деревне Заручье в ходе ссоры женщина ударила мужа ножом в шею. От травм мужчина умер на месте происшествия.

Следователь и полицейские выезжали на место, изъята одежда, предметы и следы биологического происхождения.

Подозреваемая в содеянном созналась и написала явку с повинной. Она заключена под стражу.

- Следствием назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, генетической, медико-криминалистической, дактилоскопической экспертиз, - сообщили в СУ СК РФ по Тверской области.

Расследование продолжается.