В Тверской области женщина убила мужа и пришла с повинной

Подозреваемую заключили под стражу
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Тверской области следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство" в отношении жительницы Бежецкого района.
Вечером, 5 июня, в деревне Заручье в ходе ссоры женщина ударила мужа ножом в шею. От травм мужчина умер на месте происшествия.
Следователь и полицейские выезжали на место, изъята одежда, предметы и следы биологического происхождения.
Подозреваемая в содеянном созналась и написала явку с повинной. Она заключена под стражу.
- Следствием назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, генетической, медико-криминалистической, дактилоскопической экспертиз, - сообщили в СУ СК РФ по Тверской области.
Расследование продолжается.