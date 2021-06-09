Семья всемирно известного учёного Валентина Пажетнова подтвердила сообщение о его гибели в Тверской области

Валентина Сергеевича Пажетнова не стало 8 июня 2021 года. Фото: vk.com/id466652 (Эльвира Пажетнова).

Эльвира Пажетнова, внучка Валентина Сергеевича Пажетнова, опубликовала сообщение о его смерти.

"Мы потеряли любимого мужа, отца, дедушку, прадедушку, основателя и вдохновителя семейного дела, объединившего поколения семьи Пажетновых - спасение и реабилитация межвежат-сирот.

Валентин Сергеевич - всемирно известный ученый-биолог, посвятивший большую часть своей жизни изучению экологии и поведения бурого медведя. Наряду с научной работой Валентин Сергеевич особое внимание уделял работе с детьми и молодежью, многие поколения воспитанников Экошколы "Медвежата" и гости биостанции "Чистый Лес" с благодарностью вспоминают Дедушку Валю за доброту, мудрость, честность, искренность и простоту в общении.

Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах его родственников, друзей, коллег и всех, кто с ним был знаком!" - говорится в сообщении на странице Эльвиры Пажетновой в соцсети.

Всемирно известный учёный погиб во время рыбалки. Все, кто был знаком с его работой, называют потерю невосполнимой утратой. Валентин Сергеевич Пажетнов - заслуженный эколог России, доктор биологических наук, автор не имеющей аналогов в мире методики выращивания медвежат-сирот. В деревне Бубоницы Торопецкого района Тверской области он основал биостанцию «Чистый лес», на которой, в основном силами семьи Пажетновых, долгие годы работает Центр спасения медвежат-сирот.