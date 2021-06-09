Жительница Твери бронировала тур в Петербург и нарвалась на мошенников

Мошенники обманули женщину в Интернете Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В полицию обратилась 33-летняя жительница Твери и рассказала, что на популярном онлайн-сервисе путешествий в Интернете забронировала тур в Санкт-Петербург.

В мессенджере ей прислали сообщение с подтверждением бронирования и информацию об оплате. Потерпевшая заполнила реквизиты своей банковской карты на сайте, с ее счета списали 24 тысячи рублей, но подтверждение платежа так и не пришло.

По факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Мошенничество". Злоумышленников ищет полиция.