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Происшествия9 июня 2021 10:43

Жительница Твери бронировала тур в Петербург и нарвалась на мошенников

С ее счета списали 24 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Мошенники обманули женщину в Интернете

Мошенники обманули женщину в Интернете

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В полицию обратилась 33-летняя жительница Твери и рассказала, что на популярном онлайн-сервисе путешествий в Интернете забронировала тур в Санкт-Петербург.

В мессенджере ей прислали сообщение с подтверждением бронирования и информацию об оплате. Потерпевшая заполнила реквизиты своей банковской карты на сайте, с ее счета списали 24 тысячи рублей, но подтверждение платежа так и не пришло.

По факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Мошенничество". Злоумышленников ищет полиция.