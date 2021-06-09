Гастрономический фестиваль "У Пожарского в Торжке" пройдет в Тверской области 12 июня

Городской пикник "У Пожарского в Торжке" состоится 12 июня Фото: ПТО

12 июня гостей и жителей Тверской области приглашают на всероссийский гастрономический фестиваль "У Пожарского в Торжке...".

Приглашенными гостями праздника, который будет организован в историческом центре города, станут эксперты национальной кулинарии, ведущие шеф-повара из Твери и Торжка, авторы книги "Непридуманная история русской кухни" Павел и Ольга Сюткины.

В программе городского пикника: кулинарные мастер-классы от шеф-поваров по гастрономии XIX века и пожарским котлетам. Гости смогут приготовить и попробовать блюда кухни мира, карельские пироги-калитки и тверские пряники.

Будут организованы ремесленные мастер-классы по свечному делу, созданию текстильной куклы, кожаных браслетов, печати по ткани, росписи по дереву.

Также запланировано проведение различных игр для детей и взрослых и рок-концерт.

Время проведения с 12:00 до 21:00.