В Тверской области два водителя-одиночки сбили лосей

В Тверской области за ночь два водителя сбили лосей. Фото: пресс-служба ГИБДД по Тверской области.

К счастью, в обоих случаях в живых остались водители.

Первое ДТП произошло на 9-м километре дороги «Кимры – Клетино – Дубна» в Кимрском районе. Mazda СХ-5 сбила лося, весь перед машины смяло, ветровое стекло вдавило. За рулём была 45-летняя водительница. Ехала одна, угрозы её жизни нет. Госпитализирована.

Второе дорожное происшествие случилось на 243-м километре трассы М-9 в Ржевском районе. 37-летний мужчина, ехавший один на Subaru, также сбил рогатого зверя. Угрозы его жизни нет.

Автомобилисты, попавшие в аварии, были трезвы.