В Тверской области 8 июня 76 человек заразились коронавирусом

В Тверской области продолжают выявлять случаи коронавируса Фото: ПТО

В Тверской области по данным оперштаба на 8 июня подтверждено 42 752 случая заражения COVID-19. 76 человек заразились за минувшие сутки.

Выздоровел 40 069 житель региона (+68 за сутки).

Изолирован 1591 больной(+2).

Умерло 1092 человека (+6 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 13 908 заболевших (+34 за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19 в регионе:

Конаковский район – 3110 (+4),

Ржев – 2337 (+2),

Вышневолоцкий городской округ – 2259 (+3),

Калининский район – 1763 (+2),

Кимры – 1685 (0),

Торжок – 1659 (+1).

Прививку от коронавируса сделали 140 050 человек, за последние сутки – 847 человек.

За весь период в регионе проведено 741 159 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 1 391.