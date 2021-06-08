В Тверской области 8 июня 76 человек заразились коронавирусом

В Тверской области продолжают выявлять случаи коронавируса Фото: ПТО
В Тверской области по данным оперштаба на 8 июня подтверждено 42 752 случая заражения COVID-19. 76 человек заразились за минувшие сутки.
Выздоровел 40 069 житель региона (+68 за сутки).
Изолирован 1591 больной(+2).
Умерло 1092 человека (+6 за сутки).
Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 13 908 заболевших (+34 за последние сутки).
Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19 в регионе:
Конаковский район – 3110 (+4),
Ржев – 2337 (+2),
Вышневолоцкий городской округ – 2259 (+3),
Калининский район – 1763 (+2),
Кимры – 1685 (0),
Торжок – 1659 (+1).
Прививку от коронавируса сделали 140 050 человек, за последние сутки – 847 человек.
За весь период в регионе проведено 741 159 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 1 391.