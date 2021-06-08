В праздновании 500-летия обретения мощей Макария Калязинского поучаствовали 5,5 тысяч паломников

8 июня в Калязине состоялась кульминация праздничных мероприятий в честь 500-летия обретения мощей Макария Калязинского. Фото: ПТО

6-8 июня в Тверской области прошли праздничные мероприятия, посвященные 500-летию обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского. По информации пресс-службы областного правительства, в крестном ходе, богослужениях и других мероприятиях в честь знаменательной даты поучаствовали чуть больше 5,5 тысяч паломников.

Первым масштабным событием празднования стал крестный ход в Кашине 6 июня. В город прибыли участники Волжского крестного хода. Он продолжился по пути, которым, согласно преданиям, ходил сам святой Макарий.

7 июня в Калязине прошел гала-концерт межрегионального фестиваля духовной и светской музыки «Пробуждение души».

8 июня – основной день празднования - начался в Калязине с литургии на площади перед церковью Вознесения Господня. На богослужении был губернатор Игорь Руденя.

- Мы высоко чтим нашего святого. Мудрость, доброе слово стали для людей духовной опорой. Преподобный Макарий стал вдохновителем патриотического и нравственного подъема, который привел к укреплению нашего государства. Мы храним наследие святого Макария Калязинского, чтим заложенные им традиции, - обратился глава региона к участникам праздника.

Губернатор и священнослужители наградили победителей детского конкурса рисунков «Преподобный Макарий Калязинский - чудотворец Тверской земли».

Одним из событий этого дня стало торжественное гашение маркированного конверта с изображением памятника святому Макарию. Конверт выпущен тиражом 250 тыс. экземпляров Управлением федеральной почтовой связи при поддержке правительства региона.

На набережной реки Волги прошел праздничный концерт «Свет Души».

Для гостей праздника сотрудники Главного Управления МЧС России по Тверской области развернули палаточный лагерь на территории Калязинского колледжа.

Митрополит Амвросий (слева) и губернатор Игорь Руденя (в центре). Фото: ПТО