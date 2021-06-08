В Нелидове Тверской области лошади пришли к хлебному ларьку и напугали прохожих

Лошадки атаковали хлебный ларёк Фото: vk.com/"Подслушано Нелидово"/Алексей Николаев

Об инциденте 8 июня рассказал житель Нелидово.

- Сегодня утром наблюдал такую ситуацию, на площади Октябрьская объявились долгожданные коники, видимо хотели атаковать клумбы, но т.к. ни травы, ни цветов пока еще нет, они атаковали хлебный магазинчик и ребенка-школьницу, которая не знала, куда деваться от коников и куда бежать, в итоге 4 человека спрятались в магазинчике и ждали, пока животные уйдут, - написал в группе "Подслушано Нелидово" местный житель.

В комментариях к посту граждане негодование мужчины разделили и отметили, что лошади гуляют сами по себе, все дворы загадили, детские площадки, машины страшно оставлять во дворе - лошади трутся о них.

Позже в сообществе появился комментарий от хозяина лошадей, который извинился и сообщил, что животные под присмотром, никого не обижают и знают дорогу домой, но по просьбам местных жителей коников с улицы все же увел.