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Происшествия8 июня 2021 19:32

В Тверской области алабай покусал женщину в Вышнем Волочке, владелец собаки установлен

На мужчину составлен административный материал
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Алабай бегал по улице без присмотра Фото: ТИА

Алабай бегал по улице без присмотра Фото: ТИА

Инцидент произошел 5 июня в Вышнем Волочке. Алабай бегал по улице без присмотра, забежал во двор дома на улице 4-й Пролетарской и покусал 59-летнюю женщину. Собака прокусила женщине руку. Пострадавшую отвезли в больницу, наложили швы и сделали уколы.

Днем, 8 июня, стало известно, что хозяин собаки установлен. Об этом ТИА сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области. На владельца собаки составлены административные материалы и направлены в администрацию Вышневолоцкого городского округа.

Почему алабай бегал по улице без присмотра хозяина, не уточняется.