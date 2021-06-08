В Тверской области алабай покусал женщину в Вышнем Волочке, владелец собаки установлен

Алабай бегал по улице без присмотра Фото: ТИА

Инцидент произошел 5 июня в Вышнем Волочке. Алабай бегал по улице без присмотра, забежал во двор дома на улице 4-й Пролетарской и покусал 59-летнюю женщину. Собака прокусила женщине руку. Пострадавшую отвезли в больницу, наложили швы и сделали уколы.

Днем, 8 июня, стало известно, что хозяин собаки установлен. Об этом ТИА сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области. На владельца собаки составлены административные материалы и направлены в администрацию Вышневолоцкого городского округа.

Почему алабай бегал по улице без присмотра хозяина, не уточняется.