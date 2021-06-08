Дорогу в Калининском районе Тверской области засыпали глыбами бетона с арматурой

Состояние дороги проверит администрация Фото: vk.com/news69

В Михайловском сельском поселении в посёлке Загородный Калининского района местную дорогу засыпали бетонным боем и арматурой.

Ранее на этой атодороге застряла "скорая помощь", после этого проезд обещали привести в порядок, но теперь она выглядит так, что по ней и пройти-то сложно.

- Местные власти обещали сделать дорогу! И они её сделали! Теперь скорая возможно и вовсе не проедет! Да и местным жителям стало теперь труднее ходить! На дорогу высыпали бетонный бой (крупный) с остатками сетки и прогревочных проводов, колесо проколоть очень легко! - написали подписчики в группе "News 69".

Мнения жителей разделились. Одни уверены, что дорога "притопчется" и все будет хорошо, другие переживают за колеса машин и ноги прохожих, которые могут пострадать от торчащей арматуры.

- По информации администрации Михайловского сельского поселения работы по ремонту дороги не проводились. 8 июня будет осуществлен выезд для осмотра и принятия решения по данной ситуации, - прокомментировали ситуацию в администрации Калининского района.