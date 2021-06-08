В Твери закрывается книжный магазин "Кириллица"

«Кириллица» работала в Твери с 80-х годов. Фото: vk.com/elena.yugova

Самый известный книжный магазин Твери "Кириллица", работавший в городе с 80-х годов, закрывается. Об этом в соцсети сообщила директор магазина Елена Югова.

"Прогресс спешит, пандемия все возраста пристрастила к интернет-магазинам. Мы не сможем с ними конкурировать, ибо к нам приходили потрогать, полистать, поговорить, а для этого нужен персонал, оборудование, помещение", - объясняет решение директор магазина.

Перед закрытием магазин устраивает большую распродажу. Она продлится до 20 июня. Ассортимент пополняться больше не будет.

Магазин "Кириллица" находится по адресу: Тверь, улица Советская, дом 54, корпус 2. Он работает без выходных (за исключением ближайшего государственного праздника 12 июня) с 10 до 19 часов.