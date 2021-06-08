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Общество8 июня 2021 17:51

В Твери с 9 июня по 1 августа будет перекрыта улица Учительская

Закроют для проезда участок от Беляковского переулка до переулка Трудолюбия
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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Объезжать перекрытый участок автомобилистам следует в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.

Объезжать перекрытый участок автомобилистам следует в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

Участок улицы Учительской в Твери (от Беляковского переулка до переулка Трудолюбия) будет закрыт для движения транспорта на 54 дня: с 9 июня (9:00) до позднего вечера 1 августа (23:00). Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте городской администрации.

Работы на участке будет вести компания «ТехСтройСеть», занимающаяся строительством инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Компания обязана обеспечить установку необходимых дорожных знаков на время проведения работ.

Объезжать перекрытый участок автомобилистам следует в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения. Общественный транспорт по данному участку не ходит.