В Тверской области забирать пьяных в вытрезвители будут прямо из дома

В вытрезвители пьяных будут доставлять на служебной машине Фото: Василий ХОДАРЕВ

7 июня МВД России был утвержден приказ, регламентирующий порядок доставки пьяных в вытрезвители. Документ прописывает четкий порядок действий для правоохранителей и медработников, в том числе и в Тверской области.

Теперь полицейские имеют право доставлять в вытрезвители и медорганизации людей, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения не только в общественных местах (улицах, площадях, вокзалах, стадионах и т.д), но и непосредственно дома.

Особое внимание тем, кто не сможет передвигаться самостоятельно, а также создает угрозу другим гражданам, дебоширит или портит имущество.

Приезжая на вызов, полицейские при необходимости вызывают скорую помощь и составляют акт. В вытрезвители пьяных доставляют на служебной машине, а медикам обеспечивают сопровождение, если требуется транспортировка в медучреждение.