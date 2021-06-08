Ушёл из жизни преподаватель вокала Тверского музыкального колледжа имени М.П. Мусоргского Юрий Исаев

Юрию Исаеву было 44 года Фото: vk.com/tvermuscollege
В Твери скончался преподаватель вокала Тверского музыкального колледжа имени М.П. Мусоргского Юрий Исаев. Ему было 44 года.
В колледже он работал с 2005 года.
Певец-баритон Юрий Исаев запомнился тверским слушателям исполнением партии Эбн-Хакиа в опере Чайковского "Иоланта", поставленной в Экспериментальном музыкальном театре Марка Кларисова – на базе Тверского ТЮЗа; он исполнял романсы и другие произведения.
- Юрий Владимирович принимал активное участие в подготовке дипломных музыкальных спектаклей вокального отделения и отделения "актер музыкального театра". С теплотой и благодарностью его вспоминают несколько поколений студентов-вокалистов, у которых он был классным руководителем, - пишут о нем коллеги в группе колледжа в соцсети.
Прощание с преподавателем состоялось 8 июня в Воскресенском кафедральном соборе.