Ушёл из жизни преподаватель вокала Тверского музыкального колледжа имени М.П. Мусоргского Юрий Исаев

Юрию Исаеву было 44 года Фото: vk.com/tvermuscollege

В Твери скончался преподаватель вокала Тверского музыкального колледжа имени М.П. Мусоргского Юрий Исаев. Ему было 44 года.

В колледже он работал с 2005 года.

Певец-баритон Юрий Исаев запомнился тверским слушателям исполнением партии Эбн-Хакиа в опере Чайковского "Иоланта", поставленной в Экспериментальном музыкальном театре Марка Кларисова – на базе Тверского ТЮЗа; он исполнял романсы и другие произведения.

- Юрий Владимирович принимал активное участие в подготовке дипломных музыкальных спектаклей вокального отделения и отделения "актер музыкального театра". С теплотой и благодарностью его вспоминают несколько поколений студентов-вокалистов, у которых он был классным руководителем, - пишут о нем коллеги в группе колледжа в соцсети.

Прощание с преподавателем состоялось 8 июня в Воскресенском кафедральном соборе.