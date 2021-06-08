С начала купального сезона в водоёмах Тверской области утонули пять человек

Граждан призывают быть предельно внимательными при купании в водоемах Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В Тверской области с начала купального сезона в мае и июне утонули пять человек, среди них один ребенок - 13-летний мальчик. Подросток утонул в Фировском районе в реке Граничная.

По данным ГИМС МЧС России, четверо погибших взрослых находились в состоянии алкогольного опьянения.

Так, в конце мая пьяный мужчина решил искупаться в Тьмаке около обелиска Победы в Твери и погиб. 6 июня на Речном вокзале в Твери молодой человек в сильном алкогольном опьянении поссорился с девушкой, окунулся в Тверцу и не выплыл. Утром 7 июня его тело нашли водолазы. В Красном Холме двое пьяных мужчин утонули, купаясь в реке Неледина.

ГУ МЧС России по Тверской области напоминает, что на воде необходимо быть предельно внимательным и осторожным.

Не употребляйте алкогольные напитки перед купанием и не оставляйте без присмотра детей.