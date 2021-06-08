МЧС предупредило о ливнях и грозе жителей Тверской области

В Тверской области снова прогнозируют грозу и ливни Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Днем, 8 июня, ГУ МЧС России по Тверской области объявило экстренное предупреждение в связи с ухудшением погодных условий.

По сообщению, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток в отдельных районах ожидается гроза, град, ливневый дождь. При грозе усиление ветра отдельными порывами 12-17 м/с.

МЧС напоминает о правилах безопасности и призывает жителей без необходимости не выходить из дома. Автомобилистам следует быть предельно внимательными на дорогах.