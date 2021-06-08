В Тверской области отремонтируют участки дороги между двумя райцентрами

Всего в Тверской области в 2021 году по национальному проекту отремонтируют 259 км региональных автодорог. Фото: ПТО

В регионе приведут в порядок четыре участка в 25 км автодороги Вышний Волочек – Есеновичи – Кувшиново. Ремонт запланирован в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В этом году ремонтные работы выполнят на участках в Вышневолоцком городском округе и Кувшиновском районе: с 49 км по 61км, с 62 км по 65 км, с 69 км по 74 км, с 75 км по 80 км.

- Приоритетные направления ремонта дорог - объекты, важные для развития инвестиционной привлекательности нашего региона, ключевые туристические направления, а также те дороги, которые активно используются социальными службами, - считает губернатор Игорь Руденя.

Трасса Вышний Волочек – Есеновичи – Кувшиново связывает между собой несколько муниципалитетов Тверской области. По ней также можно сократить путь из Санкт-Петербурга и Великого Новгорода в Осташковский городской округ к озеру Селигер. Общая протяженность дороги – 74,1 км.

Ремонтом займется АО «АБЗ-Дорстрой». Работы должны быть завершены до 31 августа 2021 года.