Более 140 000 жителей Тверской области вакцинировались против коронавируса

В Тверской области продолжается вакцинация населения против коронавируса Фото: ПТО

В Тверской области продолжается прививочная кампания против коронавируса. По данным оперштаба на 8 июня, прививку сделали 140 050 человек – это 96,5% от общего количества вакцины, поступившей в регион.

В Верхневолжье открыты и ежедневно работают 54 пункта, действующих на базе медицинских учреждений и крупных торговых центров.

Без предварительной записи прививку можно сделать в торговых центрах Твери - ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и торговом центре «Вавилон» в фитнес-клубе «Атлетик Джим».

Для вакцинации в медицинских учреждениях осуществляется запись по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru либо по телефонам прививочных пунктов, в МФЦ. Сертификат можно оформить на портале Госуслуг.