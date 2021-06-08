Заведующая магазином в Торжке присвоила 58 000 рублей

Женщина присвоила 58 000 рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Торжке Тверской области полицейские завели уголовное дело на 45-летнюю заведующую магазином. Женщина обвиняется в присвоении денежных средств, принадлежащих магазину, на сумму 58 000 рублей.

В ходе следствия установлено, что с ноября 2019 по январь 2021 года подозреваемая, похищала деньги, используя свое служебное положение. Похищенное злоумышленница потратила.

За совершенное преступление по статье 160 УК РФ ей грозит до шести лет лишения свободы.