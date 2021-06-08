Тверь
Еще
Радио
Тверь
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия8 июня 2021 11:38

Заведующая магазином в Торжке присвоила 58 000 рублей

На нее завели уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Женщина присвоила 58 000 рублей

Женщина присвоила 58 000 рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Торжке Тверской области полицейские завели уголовное дело на 45-летнюю заведующую магазином. Женщина обвиняется в присвоении денежных средств, принадлежащих магазину, на сумму 58 000 рублей.

В ходе следствия установлено, что с ноября 2019 по январь 2021 года подозреваемая, похищала деньги, используя свое служебное положение. Похищенное злоумышленница потратила.

За совершенное преступление по статье 160 УК РФ ей грозит до шести лет лишения свободы.