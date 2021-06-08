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Происшествия8 июня 2021 10:09

В Тверской области мужчина за попытку торговать наркотиками получил 11 лет строгого режима

Правонарушитель уже был судим
Степан КАМЕНЕВСтепан КАМЕНЕВ
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В Тверской области мужчина получил 11 лет «строгача» за попытку продать синтетические наркотики.

В Тверской области мужчина получил 11 лет «строгача» за попытку продать синтетические наркотики.

В Тверской области судили мужчины, которого обвиняли в попытке сбыта наркотиков в крупном размере. Вердикт суда суров – 11 лет в колонии строгого режима.

Правоохранительные органы выяснили, что в январе 2021 года фигурант дела в селе Никулино купил свёрток с большим количеством синтетического наркотика. Злоумышленник планировал продавать его в Твери и области, но был задержан полицией.

Свою вину житель Тверской области признал в полном объёме. Ближайшие 11 лет он будет находиться в колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.