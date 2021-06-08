Поезда на участке Москва-Тверь 14 июня будут ходить по графику выходного дня

"Ласточки" до Москвы поедут по графику выходного дня Фото: Михаил ФРОЛОВ

По случаю празднования Дня России в стране объявлены трехдневные выходные с 12 по 14 июня.

В эти дни электрички и "Ласточки" на участке Москва-Тверь, Москва-Конаково будут ходить по графику выходного дня. Об изменениях в расписании сообщает Московско-Тверская ППК.

Изменения не затронут участок Тверь-Бологое, Тверь-Торжок и другие отдалённые пригородные маршруты. Там поезда проследуют по своему обычному графику, т.е по расписанию рабочего дня.

Будьте внимательны. Уточняйте время отправления перед поездкой.