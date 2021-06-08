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Общество8 июня 2021 9:23

Поезда на участке Москва-Тверь 14 июня будут ходить по графику выходного дня

Отдаленные пригородные маршруты - по обычному расписанию
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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"Ласточки" до Москвы поедут по графику выходного дня

"Ласточки" до Москвы поедут по графику выходного дня

Фото: Михаил ФРОЛОВ

По случаю празднования Дня России в стране объявлены трехдневные выходные с 12 по 14 июня.

В эти дни электрички и "Ласточки" на участке Москва-Тверь, Москва-Конаково будут ходить по графику выходного дня. Об изменениях в расписании сообщает Московско-Тверская ППК.

Изменения не затронут участок Тверь-Бологое, Тверь-Торжок и другие отдалённые пригородные маршруты. Там поезда проследуют по своему обычному графику, т.е по расписанию рабочего дня.

Будьте внимательны. Уточняйте время отправления перед поездкой.