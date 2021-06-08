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Происшествия8 июня 2021 9:00

В областную клиническую больницу Твери привезли пациента из района

Больного доставили на вертолёте
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Помощь санавиации потребовалась пациенту из района Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Помощь санавиации потребовалась пациенту из района Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

7 июня привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощипациенту из Осташковского городского округа.

В 19:04 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей вылетел с аэродрома Змеево в Осташковскую ЦРБ. После оказания неотложной помощи, спустя несколько часов, больной был транспортирован в ОКБ Твери, где и будет проходить дальнейшее лечение.

Диагноз пациента не уточняется.