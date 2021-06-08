С проспекта Победы в Твери эвакуируют брошенный "Ниссан"

С проспекта Победы эвакуируют брошенную иномарку Фото: администрация Твери

Администрация Московского района Твери выявила на проспекте Победы автомобиль с признаками бесхозяйного.

Брошенный "Nissan CUBE" серого цвета припаркован у дома №76. Предполагаемому собственнику было выдано предписание о самостоятеьной эвакуации авто, однако меры приняты не были.

На сайте горадминистрации власти сообщают, что принудительная эвакуация транспортного средства будет проведена 13 июля в 10:00 утра. В дальнейшем владельцу придется оплатить расходы.